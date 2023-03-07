Пять люксовых автомобилей и паспорт США найдены при обыске в доме блогера Лерчек

Москва, , 13:32 — REGNUM У фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты налогов Валерии (известной как Лерчек) и Артёма Чекалиных в ходе обыска следователи обнаружили пять роскошных иномарок и паспорт США. Видео с проведением следственных действий в доме блогеров-миллионеров опубликовано в телеграм-канале Следственного комитета России.

Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме семьи блогеров Чекалиных © Следственный комитет РФ/ТАСС

В гараже Lerchek сотрудники правоохранительных органов нашли автомобили Mercedes, Porsche, Audi, BMW и Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген»). Помимо этого, в доме у блогеров хранила восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело отношении блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма Чекалина уголовное дело о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей.

По данным следствия, с июля 2020 года по июль 2022 год Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, получила доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в гораздо большем размере, чем это предусмотрено упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей ежегодно.