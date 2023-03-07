Москва, 7 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. У фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты налогов Валерии (известной как Лерчек) и Артёма Чекалиных в ходе обыска следователи обнаружили пять роскошных иномарок и паспорта США. Видео с проведением следственных действий в доме блогеров-миллионеров опубликовано в телеграм-канале Следственного комитета России.

Следственный комитет РФ/ТАСС Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме блогеров Чекалиных

В гараже Lerchek сотрудники правоохранительных органов нашли автомобили Mercedes, Porsche, Audi, BMW и Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген»). Помимо этого, в доме у блогеров хранились восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело отношении блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма Чекалина о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей.

По данным следствия, с июля 2020 года по июль 2022-го Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, получила доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в гораздо большем размере, чем это предусмотрено упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей ежегодно.