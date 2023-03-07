Москва, , 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин может пообщаться с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Встреча может состояться 7 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий © Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

«Возможно, у него [Путина] будет на докладе руководитель Запорожской области Балицкий. Мы об этом, если это произойдет и когда это произойдет, вам сообщим», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что планирует пообщаться с президентом России 7 марта. В ходе беседы с Путиным он намерен поднять вопрос статуса добровольческих батальонов и частных военных компаний.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что такая встреча состоится.