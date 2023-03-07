Багдад, , 11:45 — REGNUM Необъявленный визит в Ирак американского министра обороны Ллойда Остина начался 7 марта, сообщает Shafaq News.

Министр обороны США Ллойд Остин © YONHAP / POOL/ЕРА/ТАСС

В Багдаде глава Пентагона встретится с иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани. Также американский гость побывает в Эрбиле — столице Иракского Курдистана.

Добавим, что сам Остин, заранее не объявляя о визите в Ирак, написал сегодня в соцсети, что прилетел в Багдад, чтобы «подтвердить стратегическое партнёрство» между двумя странами.

Ранее Остин уже побывал в Иордании, встретившись с королём Абдаллой II. Кроме того, в его планы входят поездки в Израиль и Египет.

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