Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в Ачинске

Ачинск, Красноярский край, , 08:38 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после гибели ребёнка в Ачинске. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что 6 марта следователям поступило сообщение о том, что в квартире дома было обнаружено тело четырёхлетнего ребёнка с обширными термическими ожогами.

«По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации следователей, 1 марта погибший ребёнок находился в квартире бабушки и опрокинул на себя чайник с кипятком. После этого его мать и бабушка не стали обращаться за квалифицированной помощью к медикам и лечили мальчика самостоятельно, а утром 6 марта ребёнок умер.

Кроме того, отмечается, что в данный момент проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств трагического инцидента.

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