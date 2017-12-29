7 Марта
 
9:22

ВСУ создали вокруг Артёмовска несколько военных группировок

Вокруг Артёмовска (ДНР) украинская армия создала несколько группировок: 67-я бригада ВСУ в Славянске, 81-я и 66-я бригады — в Северске, по одной группировке в Константиновке и Часовом Яре.

9:15

Командование ВСУ перебрасывает на купянское направление неподготовленных солдат, в результате около 80% личного состава не имеют боевого опыта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на этом направлении украинские военные поддерживают лишь «мнимую боеспособность» своих подразделений. Тем самым ВСУ пытаются «восполнять безвозвратные и санитарные потери».

9:14

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Литве разместить на её территории бригаду бундесвера для защиты страны от возможного вторжения.

9:12

Украинские военные, воюющие в Артёмовске, сообщили AFP, что некоторые части уже начали уходить из города.

«Бахмут падет, — сказал один из бойцов ВСУ в интервью AFP. — Мы почти окружены. Части постепенно отступают небольшими группами». Он сказал, что единственный путь из Бахмута лежит по грунтовым дорогам, ведущим в Часов Яр. По его словам, если там застрянут танки, они могут стать мишенью для артиллерийского огня.

9:04

Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин»; в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины», — сказал собеседник агентства.

9:02

Журнал The Economist провёл опрос и выяснил, что за продолжение предоставления помощи Киеву выступают меньше людей.

В апреле 2022 года финансовую поддержку Украине одобряли 67% республиканцев, а теперь только 39%, демократы демонстрируют снижение с 82% до 75%. Чаще опрошенные в США выступали за отправку гуманитарной помощи, реже — за направление своих военных в зону конфликта.

В европейских странах те же тенденции, указывает журнал.

9:01

ГероиZ. Фото Минобороны РФ.

8:59

Группа боевиков ВСУ, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее Кременной — между Григоровкой и Белогоровкой — выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания», — сказал он.

8:58

Политическая команда президента США Джо Байдена виновна в том, что поставила весь мир на грань ядерной войны. Такое мнение выразила бывшая член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.

«Виновниками нынешней ситуации в мире является клика разжигателей ядерной войны, которую возглавляет сама королева разжигателей Хиллари Клинтон и представляет президент Байден», — передает слова Габбард телеканал Newsmax.

8:58

Украинские войска обстреливали жилые кварталы Артемовска с мая 2022 года, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных. Об этом рассказывают эвакуированные из города жители.

«Много домов попалили. Большинство — это все украинцы разрушили. Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого — есть там в доме человек или нет. Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то, пострадал от обстрелов РФ»… И с ними не поспоришь, бесполезно это было», — рассказал житель Артемовска.

8:55

Видеокадры из Марьинки, где идёт наступление войск ВС РФ. Цитата из видео.

В Марьинке (ДНР) продолжаются активные боевые действия. В Сети появилось видео, снятое на окраинах населённого пункта. На кадрах видно: в городе практически не осталось ни одного целого дома. Однако командование ВСУ, осознавая стратегическую важность контроля над данным населённым пунктом, продолжает перебрасывать туда новые резервы.

8:50

Село Брахлов в Брянской области подверглось украинскому обстрелу в день нападения украинских террористов на соседние Любечане и Сушаны, рассказал РИА Новости местный житель Анатолий Шакун, предположив, что это могло быть отвлекающим маневром.

8:45

Украинские военные в Артёмовске часто просто так стреляли по мирным гражданам из пулеметов, в том числе когда люди выходили набрать воды. Об этом рассказали трое местных жителей, ранее эвакуированных из города.

Так, Александр Брежнев получил ранение в результате пулеметной стрельбы ВСУ. Он сообщил, что шел по улице, а в 100–150 метрах от него находился БТР.

«Видно, (экипаж) увидел меня и открыл пулеметный огонь по мне. Я убегал, и все равно зацепила пуля», — отметил мужчина. Он спрятался в подвале, где его нашли российские военные и оказали помощь.

8:44

В США и странах Евросоюза становится все меньше тех, кто одобряет предоставление Украине военной помощи и ужесточение санкций против России. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на результаты исследования, проведенного совместно с британской компанией по анализу данных YouGov.

Опрос показал, что в Соединенных Штатах финансирование помощи Украине стали меньше поддерживать не только республиканцы, но и демократы, и это при том, что действующий президент США Джо Байден, активно поддерживающий Киев, является членом этой партии.

8:44

Рано или поздно замороженные на Западе российские средства будут возвращены. Такое мнение озвучил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

По его словам, сколько бы ни совещались Евросоюз и G7, какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, «любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам».

8:41

Минобороны показало боевую работу мобильных групп российских десантников. Экипажи мобильных групп Воздушно-десантных войск, действующих на армейских мотовездеходах АМ-1, оперативно выдвинулись в указанный район для ведения разведки и уничтожения указанных целей. Десантники совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям врага.

Разведчики ВДВ с помощью квадрокоптера обнаружили укрытую в опорных пунктах пехоту украинских формирований и приступили к ее уничтожению, ведя огонь из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», установленного на квадроцикле.

Одновременно другой расчет поразил укрепленный блиндаж националистов двумя пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». «Разобрав» укрепления врага противотанковыми ракетами, расчет исчезает так же быстро, как и появляется на огневом рубеже. Это называется «кочующая огневая точка». Работа для хладнокровных уверенных в себе профессионалов.

8:38

Первые контракты по закупке Евросоюзом боеприпасов для ВСУ будут согласованы в конце апреля — Reuters.

Издание сообщает, что министры обороны ЕС 7–8 марта начнут обсуждать план совместной закупки боеприпасов для Украины, а утвердить его могут на саммите лидеров до конца месяца.

8:37

Китай обвинил США в двойных стандартах по Тайваню и Украине

Требуя, чтобы Пекин не поставлял оружие России, США вооружают Тайвань, и это неуважение к целостности Китая, заявил 7 марта китайский министр иностранных дел Цинь Ган на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

8:36

Reuters: Украина хочет от США кассетных бомб MK-20 и 155-мм снарядов DPIСМВ.

В Киеве считают, что фрагменты МК-20 обладают большими бронебойными возможностями, чем боеприпасы, которые ВСУ сбрасывают с дронов сейчас.

8:36

Американский ветеран и писатель считает, что украинский конфликт — это только начало. Планы Запада куда шире.

«Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал Украину. Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются», — написал он в соцсетях.

8:35

В Пекине считают, что украинский кризис подошел к критическому моменту.

«Либо будет путь политического урегулирования, либо в огонь будет подлито масло, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил глава МИД КНР.

По мнению китайского дипломата, есть некие силы, которые способствуют затягиванию и эскалации конфликта для реализации своих геополитических замыслов.

8:34

Главное о специальной военной операции за 6 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ.