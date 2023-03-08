Донецк, 8 марта, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 377-й день при активном наступлении Вооруженных сил России (ВС РФ). Только за одни сутки на донецком направлении было уничтожено до 225 украинских военнослужащих, сообщило 6 марта Минобороны РФ. Из почти полностью окруженного ВС РФ Артёмовска Вооружённые силы Украины (ВСУ) отступают маленькими группами, известило Agence France-Presse со ссылкой на одного из бойцов ВСУ. И это при том, что накануне главнокомандующий ВСУ (Вооруженными силами Украины) Валерий Залужный выступил за продолжение обороны города.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Ожесточённые бои идут у Авдеевки (ДНР). Российский реактивный дивизион «Корса» лишает подразделения ВСУ путей снабжения, чтобы спровоцировать снарядный голод и нехватку бойцов в украинских войсках, заявил командир взвода ВС России с позывным Игнат.

Тем временем министр иностранных дел Китая Цинь Ган 7 марта в ходе ежегодной пресс-конференции в Пекине заявил, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту. По его мнению, стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее.

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