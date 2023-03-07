Хоккейный клуб «Северсталь» обыграл ЦСКА и вышел вперед в серии первого раунда Кубка Гагарина

Москва, , 06:29 — REGNUM Череповецкий хоккейный клуб «Северстали» обыграл в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве местную команду ЦСКА, которая является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Северсталь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра завершилась со счетом 5:3. В первый периоде лидировали московские хоккеисты (1:2), однако по итогам двух следующих частей матча «Северстали» удалось вырваться вперед (2:1; 2:0) и одержать победу.

Следующая, четвертая по счету игра в серии, пройдет в Череповце 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4:0.