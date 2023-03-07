В Белом доме отказались комментировать отсутствие санкций против Батуриной и Евтушенкова

Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Отсутствие санкций в отношении российских бизнесменов Владимира Евтушенкова и Елены Батуриной, которые якобы были деловыми партнёрами сына президента США Хантера Байдена, отказались объяснять власти США. Соответствующее заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Хантер Байден Ben Stanfield

На вопрос журналиста, по какой причине Евтушенкова и Батуриной нет в санкционных списках и не связаны ли эти российские предприниматели с сыном президента США, Жан-Пьер отвечать отказалась.

«Что касается любых санкций, я не высказываюсь о каких-либо конкретных физических лицах из России», — пояснила Жан-Пьер.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома указала, что на темы, касающиеся Хантера Байдена, она говорить не намерена. Все вопросы, касающиеся сына президента США, скандалов, связанных с его разгульным образом жизни, а также подозрений в деловых связях с российскими и китайскими предпринимателями и в «торговле влиянием», Жан-Пьер порекомендовала задать семье американского лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сына президента США обвинили в нарушении федерального закона об иноагентах за то, что Хантер Байден вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.

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