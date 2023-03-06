Вице-президент компании Equinor Варнесс: Норвегия не способна занять место России на энергорынке ЕС

Хьюстон, США, , 23:24 — REGNUM Норвегия не сможет полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс 6 марта на конференции в американском городе Хьюстон. Об этом сообщает РИА Новости.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственная компания Equinor была основана в 1972 году. До 2018 года организация называлась Statoil. Equinor ведет деятельность более чем в 30 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд предложил ЕС создать коммерческий механизм газовых сделок вместо инициативы использовать ценовой потолок на газ.

5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа якобы больше не зависит от поставок российских энергоносителей. Она добавила, что РФ за восемь месяцев сократила экспорт голубого топлива в европейские страны на 80%.

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