Штат Нью-Йорк, США, 6 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В Сети появились шокирующие кадры смертельной давки на концерте GloRilla в США, сообщает телеканал Fox 8.

Nancy Kaszerman/Zuma/TASS Американская рэперша GloRilla

Инцидент произошел в городе Рочестер. Местные жители собрались на выступление американской певицы GloRilla и рэпера Finesse2tymes. Сообщается, что из-за звуков стрельбы в зале концертной площадки образовалась давка, так как фанаты бросились к выходу.

В результате происшествия от полученных травм скончалась женщина.

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Как сообщало ИА REGNUM, давка на концерте в США произошла 5 марта на многофункциональной арене Main Street Armory, которая вмещает пять тысяч зрителей. Ещё восемь человек пострадали.