Штат Нью-Йорк, США, 6 марта, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Женщина погибла во время возникшей давки на концерте рэперов в Рочестере (США), сообщает 6 марта телекомпания ABC.

(сс) IcE MaN Скорая помощь

По данным телекомпании, инцидент произошел 5 марта на многофункциональной арене Main Street Armory, которая вмещает пять тысяч зрителей. Давку спровоцировали сообщения о стрельбе во время концерта. В результате погибла 33-летняя женщина, ещё восемь человек пострадали. Уточняется, что двое человек находятся в тяжелом состоянии.

«На данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих, что стрельба имела место», — заявил представитель полиции Николас Адамс.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Южной Корее возникла давка. Погибли 159 человек. В январе 2023 года полиция завершила расследование смертельной давки в Итхэвоне. Обвинения предъявили 23-м чиновникам.