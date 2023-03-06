Москва, , 18:16 — REGNUM Идёт работа над встречей глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана. Об этом 6 марта заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Работаем над этим. Могу сказать, что мы договорились не раскрывать подробности до поры до времени», — сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, в декабре в Москве прошли первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. Предполагалось, что встреча глав МИД четырех стран может состояться в начале февраля.