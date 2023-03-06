Луганск, , 15:43 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) избран глава региональной избирательной комиссии. Им стала Елена Кравченко, которая возглавляла избирком ЛНР во время референдума по вопросу о вхождении в состав России.

Елена Кравченко © Валерий Мельников/РИА Новости

Такое решение было принято 6 марта на первом заседании комиссии по результатам тайного голосования. Кандидатура Кравченко была поддержана единогласно: за нее проголосовали все 12 членов республиканского избиркома, сообщает «Луганский информационный центр».

«Решили по результатам тайного голосования считать избранным на должность председателя избирательной комиссии Луганской Народной Республики Кравченко Елену Валерьевну», ― зачитала протокол заседания глава счётной комиссии Наталья Куличенко.

Принявшая участие в заседании в онлайн-режиме председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что «мы очень высоко ценим Кравченко Елену Валерьевну, мы знаем, как она работала это всё время, знаем её командный стиль».

Напомним, ранее ЦИК России предложила для избрания председателями избирательных комиссий новых территорий Российской Федерации следующие кандидатуры: Владимир Высоцкий ― Донецкая Народная Республика; Елена Кравченко ― Луганская Народная Республика, Галина Катющенко ― Запорожская область, Марина Захарова ― Херсонская область.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля указом врио главы республики Леонида Пасечника были назначены шесть членов избирательной комиссии ЛНР первого состава. Членами избиркома ЛНР с правом решающего голоса стали Владимир Бабенко, помощник советника главы ЛНР Сергей Белов, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, заместитель начальника управления по делам детей, семьи и молодежи администрации Луганска Наталья Куличенко, Оксана Никитюк, начальник отдела обработки документов управления Росреестра по ЛНР Максим Приходько.