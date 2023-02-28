Луганск, , 12:28 — REGNUM Шесть членов Избирательной комиссии ЛНР первого состава назначены указом врио главы республики Леонида Пасечника, текст документа опубликован на его сайте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник © Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Членами избиркома ЛНР с правом решающего голоса назначены Владимир Бабенко, помощник советника главы ЛНР Сергей Белов, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, заместитель начальника управления по делам детей, семьи и молодежи администрации Луганска Наталья Куличенко, Оксана Никитюк, начальник отдела обработки документов управления Росреестра по ЛНР Максим Приходько.

Указ будет направлен в ЦИК России. Народный совет ЛНР должен утвердить свою часть состава ЦИК республики.