Система ПВО сработала в Новом Осколе Белгородской области
Новый Оскол, Белгородская область, 6 марта 2023, 07:15 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале ночью 6 марта сообщил, что в Новом Осколе сработала система ПВО.
Глава региона написал, что сбито три ракеты. Последствия ударов уточняются.
Предварительно известно, что пострадал мужчина — у него осколочные ранения руки.
«Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — заверил Вячеслав Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, село Щетиновка Белгородского района 5 марта подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.
Жители не пострадали.