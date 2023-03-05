Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка

Белгородский район, Белгородская область, , 15:14 — REGNUM Село Щетиновка Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Есть разрушения, сообщил 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района», — написал глава региона.

По предварительным данным, люди при обстреле не пострадали. Снаряд ВСУ повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию электропередачи. На место выехали аварийные и оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта снаряды, выпущенные со стороны Украины, упали на территории школы в селе Бутырки в Валуйском районе Белгородской области. В школе выбило стёкла, пострадавших нет.