Вашингтон, 6 марта, 2023, 01:29 — ИА Регнум. В США, на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, 5 марта потерпел крушение небольшой одномоторный самолёт Piper PA 28, сообщила телекомпания NBC New York.

Ahunt Самолёт Piper PA-28

По данным Федерального авиационного управления США, в авиакатастрофе погиб один человек, двое получили тяжелые травмы. Все трое находились на борту судна. На земле пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере штата Невада 25 февраля потерпел крушение санитарный самолёт.