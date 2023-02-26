При крушении санитарного самолёта в Неваде погибли все находившиеся на его борту

Рино, США, , 01:57 — REGNUM На севере штата Невада потерпел крушение санитарный самолёт, сообщает 25 февраля Associated Press.

Самолёт Pilatus PC-12 Mr. Zhu

Самолёт Pilatus PC-12, выпущенный в 2002 году, разбился в 70 км к юго-востоку от города Рино. Самолёт принадлежал компании Care Flight, предоставляющей услуги скорой медицинской помощи на самолетах и ​​​​вертолётах.

На борту разбившегося воздушного судна находились пять человек: пилот, медсестра, фельдшер, пациент и родственник пациента. Все они погибли.

На месте крушения работает бригада следователей. Причиной авиакатастрофы, предположительно, могла стать плохая погода.

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