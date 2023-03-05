Москва, 5 марта, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой приостановить работу системы карт болельщика.

Григорий Сысоев/РИА Новости Трибуны во время матча

Отменить систему нужно по крайней мере до момента устранения «острых противоречий и пробелов», считает депутат.

Милонов сообщил о поступающих к нему обращениях, в которых рассказывается, что из-за внедрения системы число зрителей на трибунах резко сократилось, что приводит в том числе и к убыткам для клубов.

Спортивные СМИ 4 и 5 марта сообщили, что на матчи 18 тура российского чемпионата пришло значительно меньше зрителей, чем ожидалось. Это связывают в том числе и с работой системы карт болельщика.

Как сообщалось ранее, игру между «Ростовом» и «Локомотивом», в которой Артем Дзюба открыл счет своим голам за московскую команду, сделав хет-трик, посетили менее 5000 человек, что стало одним из худших результатов для Ростова-на-Дону в этом сезоне.