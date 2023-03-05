Канберра, 5 марта, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Власти Австралии и Великобритании обратились к администрации президента США с призывом ослабить ограничения на обмен военными технологиями и информацией между странами, чтобы так называемый «пакт о безопасности AUKUS» мог действовать, передает 5 марта Financial Times.

(сс) The White House Белый дом. США

Все страны AUKUS должны иметь равный доступ к новейшим военным разработкам, включая гиперзвуковые технологии, в то время как сейчас американское законодательство ограничивает передачу таких технологий гражданам других стран, сказано в обращении.

Определенный прогресс в вопросе об обмене технологиями (то есть о передаче американских технологий Лондону и Канберре) уже есть, отметили источники издания.

О создании альянса AUKUS в Вашингтоне, Канберре и Лондоне заявили осенью 2022 года. Официальная цель — сотрудничество в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Власти Китая считают создание такого альянса («индо-тихоокеанского НАТО») неприемлемым и направленным против Пекина.