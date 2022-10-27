Пекин, , 14:51 — REGNUM Партнёрство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, в связи с чем Китай призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Об этом 27 октября на брифинге заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Китай много раз и по различным каналам заявлял о том, что выступает решительно против рисков, связанных с AUKUS.

«Трёхстороннее партнерство в области безопасности и сотрудничество в сфере атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией создают серьёзные риски распространения ядерного оружия, усугубляют региональную гонку вооружений, подрывают региональный мир и стабильность, а также ставят под угрозу мир и безопасность во всем мире», — сказал Тань Кэфэй.

Китайская сторона, подчеркнул он, призывает эти три страны отказаться от менталитета холодной войны и идей «игры с нулевой суммой», добросовестно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, отменить соответствующие ошибочные решения и совершать действия в пользу регионального мира и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании трёхстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS США, Великобритании и Австралия объявили 15 сентября 2021 года.

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