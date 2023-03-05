Вашингтон, 5 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич может остаться без американской визы из-за своего призыва уничтожить палестинский город Хувара. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

ABIR SULTAN/EPA/TASS Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич

Смотрич, один из самых высокопоставленных лиц в израильском правительстве, призвал «стереть с лица земли» Хувару после того, как палестинский террорист застрелил в этом городе двоих израильтян. Это случилось в конце февраля.

Источники сообщили порталу, что Госдепартамент США провёл внутренние консультации по поводу возможного отказа в визе Смотричу, визит которого в США намечен на следующей неделе.

В Госдепе израильским дипломатам дали понять, что будут рады отказу Смотрича от визита в США. Даже если израильский министр приедет, члены администрации президента Джо Байдена встречаться с ним не будут. Смотрич о таких встречах не просил.

Если решение об отказе в визе будет принято, это станет беспрецедентным шагом американо-израильских отношениях, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе после теракта в Иерусалиме Байден распорядился оказать Израилю всю необходимую помощь.