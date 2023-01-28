Вашингтон, 28 января, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден после происшедшего в Иерусалиме теракта распорядился оказать всю необходимую помощь Израилю, сообщили 28 января в Белом доме.

U.S. Department of Defence Флаги США и Израиля

«США окажут полную поддержку правительству и народу Израиля. В этой связи президент отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности немедленно вступить во взаимодействие с израильскими коллегами и предложить им всю необходимую поддержку в помощи раненым и привлечении к ответственности совершивших это чудовищное преступление», — заявила пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер.

Она обратила особое внимание на то, что террористический акт произошёл именно 27 января, в день памяти жертв Холокоста.

Напомним, что вооружённый огнестрельным оружием террорист напал на синагогу в восточном Иерусалиме и убил семь человек.