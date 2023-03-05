Ереван, , 16:47 — REGNUM Заявления властей Азербайджана о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах не соответствуют действительности, заявили 5 марта в МИД Армении.

Здание МИД Армении © Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Утверждения Азербайджана о том, что Армения направляет в Нагорный Карабах оружие, — нелепы», — заявили в МИД Армении.

Отмечается, что из опубликованных МВД Нагорного Карабаха кадров становится понятным, что диверсионная группа Азербайджана напала на автомобиль «УАЗ», в котором находились четверо полицейских Нагорного Карабаха и которые направлялись по служебным целям в села Хин Шен и Мец Шен.

«Кроме рабочих документов и табельного оружия при них не было ничего. Действия азербайджанской диверсионной группы иначе как терактом невозможно охарактеризовать», — добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД НКР сообщили, что три сотрудника паспортно-визового управления полиции республики стали жертвами диверсии, ещё один человек ранен.

Около 10:00 5 марта военные Азербайджана в составе диверсионной группы обстреляли дежурную машину паспортно-визового управления полиции НКР, отметили в ведомстве.