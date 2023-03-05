Азербайджанских военных обвинили в диверсии в Нагорном Карабахе

Степанакерт, , 13:33 — REGNUM Сотрудники паспортно-визового управления полиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР) стали жертвами диверсии, совершённой Вооружёнными силами Азербайджана утром 5 марта, сообщает пресс-служба МВД НКР.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что «среди сотрудников трое погибших и один раненый».

В МВД НКР ранее утверждали, что около 10:00 военные Азербайджана в составе диверсионной группы обстреляли дежурную машину паспортно-визового управления полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры, на которых также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Позже Алиев объявил, что готов ко встрече с представителями общественности Нагорного Карабаха, чего ранее не происходило.

Уже 26 февраля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван в последнее время уклоняется от прямых переговоров с Баку о мирном соглашении.