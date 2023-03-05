Москва, 5 марта, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 80 военных ВСУ, сообщили 5 марта в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Отмечается, что подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и гаубица Д-20.

В Министерстве обороны добавили, что в районе населенного пункта Варваровка (Запорожская область) уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в районе населенного пункта Новоивановка — склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены российскими военными. Уточняется, что пункты уничтожены в районах населённых пунктов Авдеевка (ДНР) и Двуречная Харьковской области.