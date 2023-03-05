Москва, 5 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены российскими военными. Об этом 5 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В районах населённых пунктов Авдеевка (ДНР) и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ», — сказал Конашенков на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ поразили командный пункт полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Запорожской области.