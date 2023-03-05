Боевики ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР — СЦКК
Донецк, 5 марта 2023, 12:04 — REGNUM Боевики киевского режима обстреляли город Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Уточняется, что ВСУ выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 — н. п. Богатырь — н. п. Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили под Херсоном ночью три гаубицы — Д-30, «Гвоздика» и «Мста-Б» — ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами.