Киевские войска в ДНР обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS, выпустив две ракеты

Донецк, , 12:04 — REGNUM Боевики киевского режима обстреляли город Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что ВСУ выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 — н. п. Богатырь — н. п. Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили под Херсоном ночью три гаубицы — Д-30, «Гвоздика» и «Мста-Б» — ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами.