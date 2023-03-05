Вашингтон, 5 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу во время его недавнего визита в Вашингтон, похоже, давали «инструкции» по украинскому конфликту, написал в своем телеграм-канале 5 марта сенатор Андрей Климов.

EPA/Oliver Contreras/POOL/ТАСС Олаф Шольц и Джо Байден

Он отметил, что визит был экстренным и проходил почти без сопровождения прессы, и напомнил, что в аналогичном стиле в 2014 году «вызывали на ковер» в Вашингтон Ангелу Меркель, после чего она согласилась на введение санкций против России.

Шольцу, вероятно, было сказано, что именно Германия должна будет взять на себя основной «груз» украинского конфликта, причем речь может идти не только о деньгах и оружии, но и о «людях», считает сенатор.

Шольцу, «ставленнику Байдена», было при этом, возможно, сказано, что если он вдруг решит отказаться выполнять полученные инструкции, ему легко найдут замену, добавил Климов.

Как сообщалось ранее, после своей неанонсировавшейся встречи в Вашингтоне лидеры США и Германии Джозеф Байден и Олаф Шольц заявили, что договорились продолжать помогать Киеву «сколько понадобится», а также сделать санкции против России «неограниченными».