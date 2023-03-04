Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Антироссийские санкции будут действовать столько, сколько потребуется — заявили лидеры США и Германии на встрече в Белом доме. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства США релизе по итогам встречи Джо Байдена и Олаф Шольца.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Лидеры двух стран подтвердили свою готовность возлагать последствия на Россию за её агрессию столько, сколько потребуется», — пояснили в Белом доме.

Байден озвучил, что США и ФРГ накачивают Киев оружием «в унисон».

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне договорились об оказании Киеву различной помощи.