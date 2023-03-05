Херсон, 5 марта, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили под Херсоном ночью три гаубицы Д-30, «Гвоздика» и «Мста-Б» ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами, сообщил 5 марта РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По словам собеседника агентства, ночью в районе Ромашково российским артиллерийским огнем была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, а также шесть военных ВСУ.

«В районе населенного пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, там потери — пять погибших военных ВСУ», — добавил он.

Кроме того, в районе поселка Благовещенское ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. ВСУ потеряли трех военных, еще пять были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ прячут тяжёлую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне.

Киевские власти вводят жителей Украины в заблуждение, скрывая от них подлинную ситуацию в освобождённых от власти Киева бывших регионах страны, отметил он.