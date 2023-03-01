Херсон, , 13:55 — REGNUM ВСУ прячут тяжёлую артиллерию между жилыми домами в городе Херсоне. Об этом 1 марта заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Владимир Сальдо © Сергей Карпухин/ТАСС

По его словам, на территории города находится не так много украинских боевиков.

Сальдо рассказал, что днём в Херсоне действуют миномётные расчёты, которые передвигаются на пикапах. Он уточнил, что на ночь они покидают город.

«Также есть расчёты тяжёлой артиллерии, орудия которой прячутся между многоэтажными домами», — сказал врио губернатора.

Ранее глава региона поведал, что киевские власти вводят жителей Украины в заблуждение, скрывая от них подлинную ситуацию в освобождённых от власти Киева бывших регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ.