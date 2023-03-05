Москва, 5 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Создание газового хаба в Турции может привести к тому, что газовые отношения России и Европейского союза будут деполитизированы. Такое мнение выразил заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Во-первых, это способ деполитизации газовых отношений со странами Евросоюза», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, создание газового хаба позволит развить обменные операции с другими поставщиками, например, с Азербайджаном. Колобанов добавил, что Москва сможет нарастить поставки газа только в том случае, если другие страны также увеличат свои объёмы.

Напомним, что в конце февраля член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявил, что энергетическая система ЕС смогла за год значительно сократить зависимость от российского газа. Он уточнил, что за 12 месяцев поставки трубопроводного газа из России сократились с 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров.