Москва, 5 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Благодаря смелости и профессиональным действиям командира взвода обеспечения гвардии старшего прапорщика Виталия Волощука артиллеристы своевременно оказали огневую поддержку наступающим российским военнослужащим. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Министерство обороны России Виталий Волощук

По её информации, Волощук снабжал реактивный артиллерийский дивизион боеприпасами и другими средствами. В какой-то момент ВСУ открыли артиллерийско-минометный огонь по автомобильной колонне, чтобы сорвать доставку боеприпасов на огневые позиции.

Отмечается, что российский военнослужащий вывел гружённую боеприпасами машину из-под обстрела и доставил груз на позиции.

«Благодаря профессиональным действиям, смелости и решительности гвардии старшего прапорщика Волощука артиллеристы своевременно оказали огневую поддержку наступающим российским войскам», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что во время контрбатарейной борьбы российские военнослужащие ликвидировали гаубицу ВСУ Д-30.

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