Будапешт, 5 марта, 2023, 06:52 — ИА Регнум. В Государственном собрании Венгрии не считают решённым вопросом вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс — НАТО. Об этом заявил спикер парламента страны Ласло Кёвер, анонсировав поездку делегации венгерских законодателей в Хельсинки и Стокгольм. Визит запланирован на 7 и 8 марта, сообщил он в интервью новостному телеканалу Венгрии.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Ласло Кевер

Председатель Государственного собрания Венгрии назвал эти поездки необходимыми в связи с «обеспокоенностью и сомнениями» депутатов, которые «не считают, что этот вопрос будет решён автоматически». Визит состоится накануне голосования о приёме новых стран в блок НАТО.

Кёвер назвал одной из причин сомнений то, что в течение нескольких лет политики из Финляндии и Швеции обвиняли Венгрию в нарушении демократических норм и «вели себя по отношению к Венгрии в такой манере, которая могла бы показаться грубой даже по отношению к врагу». Депутаты недовольны такой ситуацией и на этом фоне считают странным со стороны претендентов в НАТО просить у Венгрии поддержки.

Доверие к Финляндии и Швеции основательно подорвано, также отметил Кёвер, подчеркнув необходимость «прояснить вопрос о том, что будет дальше».

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции, если её присоединение к альянсу заблокирует Турция, ранее заявил министр обороны Финляндии Микко Савола. Ожидается, что страны должны войти в состав военно-политического блока к середине июля 2023 года.