«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в матче РПЛ благодаря дублю Малкома

Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 4 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0.

Фанат ФК «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Малком, отличившийся на 12-й и 48-й минутах. Ещё один гол забил полузащитник Александр Ерохин на 82-й минуте.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 45 очков. «Нижний Новгород» идёт на 12-м месте с 19 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:2.