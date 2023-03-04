Москва, 4 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Антон Новодережкин/ТАСС Стадион «Открытие Банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург)

Футболисты «Урала» дважды выходили вперёд. Голы забили полузащитник Рай Влут, реализовавший пенальти на 29-й минуте, и нападающий Эрик Бикфалви, отличившийся на 64-й.

«Спартак» оба раза смог отыграться благодаря дублю хавбека Руслана Литвинова, который забил на 45-й и 75-й минутах.

На сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 37 очков. «Урал» идёт на 10-м месте с 22 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.