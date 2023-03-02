В Алтайском крае после ДТП с автобусом и грузовиком возбудили уголовное дело

Барнаул, , 09:25 — REGNUM В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли два человека, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, ДТП произошло в ночь на 2 марта в Рубцовском районе. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Новосибирска в Семей (Казахстан), выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.

В результате два пассажира автобуса погибли. Водитель автобуса и еще два пассажира получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следовавший из Москвы в Чебоксары рейсовый автобус попал в ДТП в Нижегородской области, столкнувшись с грузовиком. В аварии пострадали пять пассажиров.

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