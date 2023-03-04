Псков, , 13:33 — REGNUM В Псковской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погиб один человек, сообщили 4 марта в региональном управлении МВД РФ.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, 4 марта около 07:00 на 131-м км автодороги Орша — Невель в поселке Усвяты водитель автомобиля с полуприцепом «не учел погодные условия» и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ.

«В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 16 человек пострадали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком. В результате ДТП два пассажира автобуса погибли. Водитель автобуса и еще два пассажира получили травмы.