В Петербурге неизвестные ударили шокером в шею подростка и выстрелили из ракетницы

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин ударили шокером подростка, распылили перцовый баллончик и выстрелили из ракетницы. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба управления МВД России.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Во время внезапно возникшего конфликта двое неизвестных распылили перцовый баллончик, выстрелили из ракетницы и ударили несовершеннолетнего 2005 года рождения шокером в область шеи. Также они нанесли ему несколько ударов кулаками в область лица и тела.

Отмечается, что подросток был госпитализирован, но позднее его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полиция ищет нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве уточнили, что сообщение поступило от мужчины, который рассказал, что во дворе дома №49 на Большом Сампсониевском проспекте неизвестные напали на 17-летнего подростка, брызнули ему в глаза из перцового баллончика и выстрелили из ракетницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Санкт-Петербурге была задержана группа подростков в связи с нападением на ровесника в одном из торговых центров.