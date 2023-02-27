В Петербурге группу подростков задержали в связи с нападением на ровесника в торговом центре

Санкт-Петербург, , 00:27 — REGNUM Группа подростков была задержана в связи с нападением на ровесника в торговом центре в Санкт-Петербурге. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Криминал, Хулиган Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о нарушении общественного порядка поступила в полицию в 15:15 мск. Инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте. На место происшествия выехал наряд полиции. Было установлено, что группа подростков напала на сверстника, нападению предшествовал конфликт.

Предполагаемые участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Отмечается, что задержанные — подростки в возрасте от 14 до 17 лет. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следственный комитет России в своём телеграм-канале уточняет, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах данного дела.