Донецк, 4 марта, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время работы в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования российской группировки войск «Восток» в зоне СВО

По её информации, на командном пункте командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба представили Шойгу доклад по действиям войск и текущей обстановке.

Уточняется, что министр обороны России обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, включая условия для безопасного размещения военнослужащих, а также работы тыловых и медицинских подразделений.

Шойгу высказал слова благодарности бойцам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. За героизм и самоотверженность он вручил воинам ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

Шойгу подчеркнул, что награды являются заслуженными.

«Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — приводит пресс-служба его слова.

Он также пожелал бойцам удачи, успехов, вернуться живыми домой.