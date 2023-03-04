Москва, 4 марта, 2023, 08:31 — ИА Регнум. На западе Москвы произошло обрушение строительных лесов на стройке, погиб один человек, сообщил 4 марта источник ИА REGNUM.

Гавриил Григоров/ТАСС Обрушенные строительные леса

Инцидент произошел по адресу: улица Лобачевского, 114. Строительные леса обрушились на площади 300 «квадратов».

Под завалами находятся ещё три человека, добавил собеседник агентства.

На место происшествия выехали экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля произошло возгорание с последующим взрывом в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы.