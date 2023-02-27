На северо-востоке Москвы произошло возгорание ангара с последущим взрывом

Москва, , 00:41 — REGNUM Возгорание с последующим взрывом произошло в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Уточняется, что пожар произошёл в ангаре, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, 79 б. В горящем строении находилась ёмкость с дизельным топливом, которая взорвалась, вызвав обрушение ангара.

Общая площадь пожара на пике составила 300 кв. метров. Пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре высшего ранга сложности, который произошёл на складе бытовой химии на заводе в городе Луга Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар высшего ранга сложности произошёл на складе в Ленобласти