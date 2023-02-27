На северо-востоке Москвы загорелся и взорвался ангар
Москва, 27 февраля 2023, 00:41 — REGNUM Возгорание с последующим взрывом произошло в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что пожар произошёл в ангаре, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, 79 б. В горящем строении находилась ёмкость с дизельным топливом, которая взорвалась, вызвав обрушение ангара.
Общая площадь пожара на пике составила 300 кв. метров. Пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре высшего ранга сложности, который произошёл на складе бытовой химии на заводе в городе Луга Ленинградской области.
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