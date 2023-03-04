ДНР, 4 марта, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Эвакуированный из Артёмовска местный житель Юрий Марченко рассказал, что в окрестностях города десятками лежат тела военных ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками!» — сказал он РИА Новости.

По его словам, убитых украинских военных он увидел во время эвакуации мирных граждан бойцами группы «Вагнер» на подконтрольные России безопасные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ при отступлении из Артёмовска взорвали почти все мосты в городе. Журналист немецкого Bild Юлиан Рёпке 3 марта заявил, что уход ВСУ из Артёмовска уже неизбежен.

Противник пытается уходить по полям и лесопосадкам, но из-за распутицы техника вязнет в земле, превращаясь в мишени для российской армии.