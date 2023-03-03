Bild: ВСУ разрушили мост на последнем маршруте снабжения Артемовска

Артемовск, , 17:33 — REGNUM ВСУ разрушили мост на последнем маршруте снабжения Артемовска, рассказал 3 марта журналист Bild Юлиан Репке.

Армия России © Владимир Гердо/ТАСС

Уход ВСУ из города неизбежен, отметил он.

Также журналист предположил, что ВСУ уже вывели тяжелую технику из Артемовска, но позже со ссылкой на источники уточнил, что город «еще не пуст».

Ранее несколько источников сообщили, что ВСУ при отступлении из Артемовска подорвали почти все мосты.

1 марта командир ВСУ с позывным «Мадьяр» призвал руководство страны рассмотреть вариант с оставлением Артемовска, отметив, что его подразделение ежедневно теряет «по одной-две роты».