Вашингтон, 4 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. После отказа некоторых рекламодателей сотрудничать с социальной сетью Twitter доходы одноименной компании в декабре прошлого года уменьшились примерно на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

По информации журналистов, в компании заявили об уменьшении выручки и полученной прибыли за декабрь 2022 года после отказа многих рекламодателей размещать рекламу в соцсети после ее приобретения Илоном Маском.

Газета уточняет, то компания сообщила инвесторам о снижении примерно на 40% выручки, чистой прибыли за месяц в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как передавало ИА REGNUM, журналисты ведущих американских СМИ лишились доступа к своим учётным записям в социальной сети Twitter по решению руководства одноименной компании.