Пекин, 4 марта, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Идея США о том, что единственным способом решить проблему является решение с помощью военных, — психотическая и печальная, ни к чему хорошему это не приводит. Об этом пишет журналист Global Times Ван Венвен на основе интервью с бывшим ведущим RT America Ли Кэмпом, уволенным за поддержку спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Автор сравнил Америку с «гигантским молотом», для которого приемлем лишь один способ разрешения конфликтов — это ударом забивать гвозди, то есть использовать вооружение.

«Если ваш единственный инструмент — молоток, вы думаете, что каждая проблема — это гвоздь», — пояснил Венвен.

Есть и второй, «меньший молот» — разрушительные, агрессивные санкции, которые приводят к смерти миллионов людей, в особенности бедных, детей и стариков.

«Многие люди говорят о санкциях так, как будто они не являются формой войны; но на самом деле они действительно являются формой войны», — считает обозреватель Global Times.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель National Interest Майкл Гай предсказал будущее Украины в случае, если президент Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией или согласится на них только после поражения киевской армии.