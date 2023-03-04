В США рассказали, что произойдёт с Украиной из-за отказа от переговоров
Вашингтон, 4 марта 2023, 05:51 — REGNUM Обозреватель National Interest Майкл Гай предсказал будущее Украины, в случае если президент Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией или согласится на них только после поражения киевской армии.
«Есть только два возможных исхода для Украины. Либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а её руководство будет свергнуто», — написал Гай.
Всё зависит от того, в какой момент власти Украины согласятся на разрешение конфликта: до или после поражения ВСУ. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром.
По мнению американского журналиста, дальнейшие западные поставки приведут к тому, что украинцы ещё дольше будут втянуты в конфликт, и грозят им куда более серьёзными опасностями, чем те, с которыми они уже столкнулись.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина упустила возможность вернуть потерянные территории, а киевские военные терпят поражения. Так прокомментировал ситуацию Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.